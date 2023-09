Adam Sandler neve régóta garantált biztosíték egy újabb idétlen komédiára, annak ellenére, hogy néhány filmjével (The Meyerowitz Stories, Csiszolatlan gyémánt, Mindent egy lapra) azt is bizonyította, hogy ha nagyon akar (és megfelelő rendezők irányítása alá kerül), akkor képes valódi, elmélyült színészi alakításra. Szerencsére legújabb, producerként is jegyzett filmje is utóbbi alkotások közé sorolható: a Fiona Rosenbloom által írt, azonos című 2005-ös bestsellerből készült Ne merészelj eljönni a bát micvámra könnyed hangvételű, a mély és örök életigazságokat intelligens humorral tálaló vígjáték a kamaszkor gyötrelmeiről, a hit, a család és a barátság kötelékeinek szentségéről.