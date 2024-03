Nagy sikerrel vetítették Palicson a Petőfi-filmet, erről számolt be Facebook oldalán Rákay Philip. A Most vagy soha! a magyar mozikon kívül Erdélyben is hatalmas siker - és most már látjuk a Vajdaságban is. Magyarországon már közel 100 ezren látták a filmet.

