Megdöbbentő és székhez szögező a szarvasok gyilkosának története

A Gonosz, vagyis a szarvasgyilkos

Fotó: Carl-Johan Utsi/Netflix / © 2023 Netflix, Inc

Elle Márjá Eira filmjében nem bukkan fel egyetlen ismert, sztárszínész sem. A rendezőnek nem volt nehéz dolga: autentikus művet kapott a kezébe, mert az írónő, Ann-Helén Laestadius maga is számi felmenőkkel rendelkezik. Innentől kezdve már csak egy történetet kellett kitalálni, s meg is van a (világ)siker. Legyen a műben sok rénszarvas (ezeket a bájos, de alapjában véve bamba állatokat a gépkocsivezetők kivételével mindenki szereti), legyen benne a Jó és a Gonosz összecsapása - az előbbit egy számi lány, Elsa, az utóbbit a mai modernkori svéd társadalom egyik megveszekedetten részeges tagja, a tagbaszakadt szakállas férfi testesíti meg. A Gonosz legyen rossz és gyilkolja meg a Jó egyik szarvasát, a Jó egyedül kezdjen el nyomozni, akár annak árán is, hogy saját népe is ellene fordul.

Itt nincs talány, hogy ki a gyilkos, nincs kétség, hogy a végén a Jó győzedelmeskedik a Gonosz felett, ámbátor a Gonosz halála meglehetősen látványosra sikeredett, de hát a filmet is el kell adni valamivel.

A helyi (svéd) rendőrség kezdetben nem tesz semmit, nem hisz Elsának, voltaképpen nekik is tele van a hócipőjük a számikkal. Kiszállnak egy-egy helyszínre, tessék-lássék módon kezelik a dolgokat, legyen az életveszélyes fenyegetés vagy ennél rosszabb esetek. A film két idősíkon játszódik. Az elején a kislány Elsa, majd a felnőtt fiatal nő, csak dolog marad változatlan: a szarvasok kegyetlen mészárlása. Elsa ekkor határozza el, hogy a gyilkosok nyomába ered. Miközben magányos harcosként küzd, a történet egyik mellékszálaként megjelennek a gazdag vállalkozók, akik a közelben új bányát nyitnának. A vállalkozás persze pénzt ígér a számiknak, akik közül többen is meghasonlanak, mert nehéz a választás: jöjjön a sok pénz és tűnjön-e el az az életforma, amely évszázadok óta jellemzi a számik életét.

Népviseletbe öltözött számik

Fotó: Carl-Johan Utsi/Netflix / © 2023 Netflix, Inc

A nehéz társadalmi kérdéseket is feszegető film választ keres arra, milyen esélye van a 21. század elején azoknak a népcsoportoknak, amelyek még kitartanak az évszázados hagyományok, az ősök megteremtette kultúrák mellett? A világ más pontjain is voltak ilyen csoportok, az aboriginek (Ausztráliában), a polinézek (Óceánia szigetvilágában), az Amazonas őserdőjében megbúvó, szinte ismeretlen népek, vagy az indiánok.

Voltak olyanok, amelyek gyakorlatilag kipusztultak, mások a csodával határos módon élték túl a világ megváltozását, a kapzsi emberek által végzett Föld-leigázást.

A számik – minden átélt nehézség és tragédia ellenére – voltaképpen szerencsés emberek, mert mára mind a norvég, mind a svéd, mind a finn állam rájött: nem bántani kell őket.

Csupán élni és élni hagyni.

A lopás (Stolen/Stöld)

Svéd film

Rendező: Elle Márjá Eira

Netflix