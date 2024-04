A Polgárháború fotóriporterei szembenéznek a halállal

Polgárháború

Itt is arra jutnak a főszereplők, hogy a valóság bemutathatatlan, lefotózhatatlan, a valóság mögötti igazság is megváltozik a képeken. A fotósok ugyanis halált fényképeznek. Az emberek tekintetében a félelmet, azt, ahogy hétköznapivá válik, hogy kínozzák, verik és gyilkolják egymást az emberek, azt fotózzák, ahogy leegyszerűsödik minden életté vagy halállá, ahogy lebomlik egy társadalom, megszűnik a civilizáció. A Nagyítás című 1966-os filmben Thomas, a fotóriporter a pantomimosok képzeletbeli teniszlabdáját visszadobja nekik, amikor úgy tesznek, mintha elé gurult volna. Ezzel elfogadja, hogy „több dolgok vannak földön és égen, Horátio, mintsem bölcselmetek álmodni képes”. Ezzel elfogadja, hogy nem látunk mindent, nem tudunk lefotózni mindent. Ebben a filmben is azt látjuk, hogy a szereplők a háború borzalmát nem tudják lefotózni. Azt, amit az emberek éreznek az utolsó pillanatban. Ahogy az elnöki interjú is egyetlen mondatra redukálódik: „ne hagyja, hogy megöljenek!” Kegyetlen film ez, mert felteszi azt a kérdést, hogy képesek-e a média, a kultúra, a művészet emberei arra, hogy megmentsék az emberiséget a pusztulástól. Vagy csak arra képesek, hogy élőben tudósítsanak a helyszínről, ahol a vég elkezdődött.

Sommásan: 9/10