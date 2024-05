Russell Crowe a Szunnyadó vérebekben nagy meglepetést okoz

Szunnyadó vérebek

Mindebben tehetséges társra talált Ben Nott operatőr személyében, akinek van bátorsága a legfontosabb jelenetek során közelikkel megmutatni a szereplők minden arcizmának rezdülését. A színészek válogatásában is jeleskedtek az alkotók, mind a magyar, dán és ír felmenőkkel rendelkező Csókás Márton, mind Karen Gillan, mind Tommy Flanagan egészen szórakoztatóan és hitelesen adják elő figuráikat, Russel Crowe-ról nem is beszélve, persze nem mennek mélyebbre a karakterek megformálásában, mint amit egy krimi megkíván, de így is látszódik, hogy a sok iparos munka után végre egy mesteri krimit sikerült összehozniuk.

Szunnyadó vérebek

A film kapcsán az Aranypolgár mellett eszünkbe juthatnak Woody Allen hasonló gondossággal felépített krimijei is, már csak azért is, mert itt is megjelenik némi társadalomkritikus él abban a tekintetben, hogy egy tudományos felfedezés, egy komolyabb doktori munka épp olyan értékes lehet, mint az ékszerek vagy a festmények, amelyekért akár gyilkolni is képesek sokan. Arról a tanulságról nem is beszélve, hogy mindig megbosszulja magát az, ha valaki nem hajlandó kultúrkörünk egyik legfontosabb erkölcsi törvényét, a házasságon belüli hűséget betartani.

Summásan: 9/10