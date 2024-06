Szerda este az eső és a hideg ellenére tele volt a História Kert a Magyar Mozgókép Fesztivál, a MOZ.GO megnyitóján...

Igen, ha nem szabadtéri program lenne, azt mondhatnánk: telt házzal startoltunk. Persze jobban örültünk volna kicsivel nyáriasabb, barátságosabb időjárásnak, de most már sokadik éve az a tapasztalatunk, hogy a magyar mozgókép fesztiváljának programjaira nagy az érdeklődés, nem csak Veszprémben, de Balatonfüreden és Balatonalmádiban is, legyen szó impozáns színházteremről vagy strandmoziról. Persze a balatoni környezet önmagában vonzó, és ilyenkor olyanok is beülnek egy jó magyar filmre, akik nem feltétlenül járnak moziba.

Ugyanakkor a MOZ.GO nem csak az éves magyar filmtermés fesztiválja, tágabb értelemben is promóciós lehetőség, nem kevésbé a szakma találkozója, itt érdemes bemutatni a mozgókép-ágazat átfogó folyamatait, stratégiáit, strukturális irányait.

Idén, szinte kapcsolódva a magyar animáció születésének 110-ik évfordulójához egy új, az animáció fejlesztéséért indított cselekvési programot ismertettek. Mi ennek a magyar animációs stratégiának a lényege?

A Nemzeti Filmintézet a hazai animáció főbb szereplőivel szoros együttműködésben azzal a céllal dolgozta ki az animációs cselekvési programot, hogy az animáció a teljes mozgókép ágazatban a megfelelő módon szerepeljen, beleértve az új technológiák felhasználási lehetőségeit, a tartalmak gyártási és forgalmazási támogatását, a szakember-képzést és tehetséggondozást, az animációs nemzeti örökség digitalizációs megőrzését.

A könyvnyomtatásra és olvasásra épülő kulturális világot, a Gutenberg-galaxist beelőzte egy új, mozgóképes univerzum, ennek a digitális verziójában éljük mindennapjainkat. A névadás analógiáját követve logikus lenne a mozgókép feltalálóiról, a Lumiére fivérekről elnevezni korunkat.

Persze ők 1895-ben még nem láthatták előre, hogy a 21. században a találmányuk olyannyira a mindennapok részévé válik, hogy az emberek az információ jelentős részét mozgóképeken keresztül szerzik. Nekünk viszont komoly felelősségünk van, mert ahogy az olvasáshoz kell irodalmat, nyelvtant és történelmet tanulni, úgy a mozgókép értelmezésében is el kell mélyíteni a tudásunkat.

Már csak azért is, hogy a következő generációk minél pontosabban tudják értelmezni a mozgóképet és annak örökségét is.

Ez a kitérő úgy kapcsolódik az animációs cselekvési programhoz, hogy a Lumiére-galaxis részeként az animáció ma már nem csak művészeti ágként értelmezhető, hanem a szórakoztatóipar mellett a tömegkommunikáció, az oktatás és a tudományos élet megkerülhetetlen megjelenítő eszközévé lépett elő. Óriási a tartalomigény, hatalmasak a kulturális és piaci lehetőségek, amelyhez minden szempontból erősíteni kell a strukturális hátteret, az iparági ökoszisztémát.