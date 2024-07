Godzilla Minus One - itt a csoda: jobboldali film a Netflixen!

A tavalyi év harmadik legjövedelmezőbb japán filmjének bizonyult a Godzilla Minus One, amely 12 millió dolláros költségvetéssel készült, cserében viszont már 116 millió dollárt bevételt hozott világszerte. Japánban is ébredezik viszont a woke: ott sem nem lehet semmi elég jó, ha egyszer nacionalista hírét keltik. Márpedig ezt a filmet a baloldali japán kritikusok jobboldali veszély forrásaként határozták meg.

Ígéretes alkotásról van szó, amelyről szólva az egyik leginkább markáns dicsérettel az a Gareth Edwards állt elő, aki a 2014-es filmjével elhozta Hollywoodba Godzillát. A Cinema Today-nek nyilatkozva ő ugyanis azt mondta: a filmet szerinte minden idők legjobb Godzilla-filmjei között kell emlegetni. Ő a cikkben amúgy azt is elismerte, hogy egész idő alatt féltékeny volt, amíg a filmet nézte. Christopher Nolan pedig azzal méltatta a filmet, hogy nem tud jobb rendezőt elképzelni, mint aki választ adhatna az Oppenheimerre, mint Yamazaki.

Senki sem lehet próféta a saját hazájában – mondják a magyarok, de minden jel szerint ez Japánban sincs másként. Egy Tokióban élő amerikai filmkritikus, Mark Schilling ugyanis arra lett figyelmes, hogy a japán filmkritikusok a The Eternal Zero (2013) című háborús drámája óta kórusban szidják Takashi Yamazaki filmjeit, nyilván azért – tette hozzá – mert mind baloldaliak. Mindez persze a Godzilla Minus One esetében is így volt, nem függetlenül attól, hogy Yamazaki úgy döntött, hogy – ha már egyszer rajong a hadtörténelemért – erőteljes figyelemben részesíti a korabeli japán haditechnika csúcsgépeit.

A Godzilla Minus One szörnyének testén kékes fények játszanak, amikor nukleáris sugárnyalábot készül kivetni magából. Nukleáris holokauszt tombol itt is: Tokióban is Hirosima árnyai jelennek meg (Forrás: Netflix)

Tény és való: Yamazaki világában látványos erővel vannak jelen a hadirepülők – csakúgy a kamikazék alá adott Mitsubishi A6M Zero, amivel a film elején a főhős, Kōichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki) leszáll Odo-szigetén, mint az a Kyushu J7W Shinden elfogó vadászgép, amivel ugyanő a végső, mindent eldöntő harcba indul Godzilla ellen.

A film forgatókönyvén az is jól mutatja a japán eredetet, hogy nagyon jól tűri az irracionalitást. Egy európai filmben nyilván sokszorosan meg kellene magyarázni, hogy Godzilla miért képes arra az eszméletlenül ijesztő és látványos átalakulásra, hogy a hátán sorban kipattanó hegyes, csonttüskés páncéldarabkák minek köszönhetik a hirtelen őket átjáró kékes fényüket. Japánból nézve ez nyilván úgy jó, ahogyan van: nem kell magyarázni a jelenséget, bőven elég az is, ha épp elég rettenetes.