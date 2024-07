Gagyi misztikus horrornak ígérkezik az új Hellboy-film

Éppen 20 évvel Guillermo del Toro Pokolfajzat (Hellboy) című, Mike Mignola képregényeinek újabb rajongókat toborzó látványos filmje, illetve öt évvel a Neil Marshall által rendezett reboot után 2024-ben ismét újabb Hellboy-film érkezik a mozikba, amelyhez itt az első előzetes.

Ezúttal a Crank - Felpörgetve és annak második részét is jegyző (társrendezőként) Brian Taylor ült a rendezői székben, illetve Mignola és Christopher Golden horror és fantasy író társaságában a forgatókönyvét is ő jegyzi az új, Hellboy: The Crooked Man című filmnek, amely a képregénysorozat 2008-as, azonos című epizódjából készült. Az első trailer alapján a film horrornak ígérkezik (igazodva a 2008-as képregény sötét világához): az 1950-es években egy küldetés során Hellboy, azaz Pokolfajzat egy kezdő BPRD-ügynök (az amerikai paranormális kutató és védelmi hivatal ügynöke) társaságában egy eldugott kis faluba tévednek az Appalache-hegységben, ahol a helyieket sötét erők tartják rettegésben, főleg egy rémisztő lény, a "görbe ember", akinek köze van Hellboy múltjához is.

Pokolfajzatot Jack Kesy alakítja, mellette Jefferson White, Adeline Rudolph, Joseph Marcell és Leah McNamara látható majd a főbb szerepekben.