Kevin Spacey egy erkölcstelen gyilkost alakít a Peter Five Eight című film hivatalos előzetesében. A Michael Zaiko Hall által írt és rendezett thriller Spacey számára az első filmfőszerep azóta, hogy 2017-ben szexuális visszaélés (bíróságon bizonyítottan: alaptalan) vádja miatt összeomlott a karrierje.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, tavaly nyáron az Oscar-díjas Kevin Spacey-t felmentette a bíróság a legsúlyosabb szexuális visszaélések vádja alól. Persze ez korántsem jelentette azt, hogy a filmipar és a színházak világa rögvest "rehabilitálta" volna a sztárt, akinek az alaptalan vádak kíméletlenül tették tönkre a karrierjét.

Most is egy kis költségvetésű thrillerben tér vissza főszereplőként. A Peter Five Eight című thrillert ráadásul még 2021-2022-ben forgatták, tehát jóval a bírósági ítélet előtt, és tulajdonképp épp Spacey ügyének végkimenetele miatt vártak eddig a bemutatóval.

A Michael Zaiko Hall által írt és rendezett thrillerben Kevin Spacey egy bérgyilkost alakít, akinek egy kis hegyi közösségben kellene elvégeznie egy "munkát", és ahogy az lenni szokott, elszabadul a pokol, autós üldözések és fegyverropogás borítja fel a városka békéjét.

Az Egyesült Államokban idén márciusban is csak korlátozott moziforgalmazásba kerülő független film valószínűleg fel fog bukkanni a streaming platformok valamelyikén, addig is itt az előzetes, amelyben Spacey mellett Jet Jandreau és Rebecca De Mornay is látható.