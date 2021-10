Ők más okokból, például kényelmi szempontból vették igénybe a lehetőséget. Ezt az is bizonyítja, hogy az elmúlt másfél évben a moratóriumban lévő ügyfelek közül körülbelül 350 ezren vettek fel új hitelt - mondta el a Világgazdaságnak adott interjúban Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke.

A jegybank egyébként továbbra is szorosan monitorozza a moratórium hosszabbítása körüli folyamatokat, mert ez egy százezreket érintő, érzékeny téma.

Ugyanakkor még számos más feladata is van a jegybanknak, például a különböző zöld programok ösztönzése, illetve a digitalizáció támogatása, amely a készpénzállomány visszaszorításában is nagy szerepet játszhat. Ez utóbbival kapcsolatban az alelnök kiemelte: a PIN-kód nélküli vásárlás limitjének 15 ezer forintra emelése például abszolút bevált, így felmerülhet, hogy esetleg még magasabb limitet határozzanak meg. Az MNB emellett kiemelten figyeli a határon átnyúló szolgáltatást kínáló bankokat is, amelyek felügyeletéhez újabb eszközöket is kaphat - áll az interjúban.