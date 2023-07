Mikroalgákat vet be a Brilliant Planet a légkörben lévő szén kivonására, a Schneider Eletric által fejlesztett alkalmazás is támogatja a kezdeményezés sikerét. A módszert kikísérletező cég most azon dolgozik, hogy szélesebb körben is elterjedjen a megoldás. A szén-dioxid-megkötési technológiáknak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben van jelentős szerepe.