Négy új egységet nyit hazánk legnagyobb üzlethálózattal rendelkező elektronikaicikk-kereskedője: a magyar vásárlók hamarosan országszerte már 65 helyszínen térhetnek be a magyar tulajdonú Euronics áruházaiba. Az új üzletekben a hagyományos elektronikai eszközökön túl olyan termékeket is megtalálnak a vásárlók, mint a LEGO játékok, a kerti és barkácseszközök vagy az elektromos biciklik és rollerek.

Nem csökken a boltok népszerűsége

A négy új üzlet nyitásának hátterében az áll, hogy az Euronics amellett, hogy mára a legnagyobb forgalmú 100 százalékban magyar tulajdonú e-kereskedővé nőtte ki magát, továbbra is hisz a személyes vásárlói élmény és a szakértői tanácsadás, azaz a fizikai üzlethálózat fontosságában. A megközelítést az eredmények is aláírják: mind a webshop, mint a bolthálózat eredményei évről évre növekednek, és a cég tapasztalatai szerint az online térnyerése mellett sem csökkent az üzletek jelentősége. „A vásárlók továbbra is szeretik kézbe venni, személyesen megnézni a termékeket, adott esetben tanácsot kérni a szakképzett kollégáktól. A tapasztalataink szerint a pandémia óta visszatért a korábbi boltlátogatási kedv, újra erősödik a fizikai üzletek jelentősége" – mondta Hunyady László, az Euronics értékesítési és operációs igazgatója. A vezető szerint a látogatók száma alapján a személyes vásárlás továbbra is tud élményt kínálni a vevőknek.

Elektronika a szomszédban

A kisebb településeken megnyitott üzletekkel az Euronics célja, hogy a vásárlók minél gyorsabban hozzájuthassanak az ilyen jellegű személyes élményhez és az éppen szükséges elektronikai eszközökhöz. „A kisebb településeken élőknek sok esetben hosszabb, akár több órás programot is jelent egy elektronikai szaküzlet meglátogatása – ebben segítenek majd a helyieknek az új Euronics üzletek" – mondta el Hunyady László. Az új lokációknak köszönhetően a környékbeli lakosoknak nem kell messzire utazniuk egy-egy műszaki termékért, és kényelmesen útba ejthetik az üzleteket, ezzel megspórolva az online rendelés esetén felmerülő házhozszállítási költséget.

A fővárosban is zajlik a bővítés

Az új vidéki áruházak mellett Budapesten is tovább bővíti üzlethálózatát a cég: „egyre nagyobb vásárlóerő összpontosul a fővárosban, ezért stratégiánk fontos pillére a budapesti bővítés is. Az új üzlet, amely a fogarasi úti Tesco bevásárlóközpontban ún. shop-in-shop formában, azaz a bevásárlóközpont elkülönített eladóterében nyílik meg, a zömében az agglomerációban lévő áruházainkhoz képest tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető lesz, miközben az autóval érkezőknek is kényelmes alternatívát nyújt, ha egy nagyobb méretű terméket szeretnének megvásárolni és hazaszállítani" – tette hozzá a vezető.

Ingyenes kiszállítás

A boltokban nem kapható, de online elérhető termékek esetén is megspórolhatják a házhozszállítási költséget a vásárlók. Mivel az új vidéki üzletek kisebb eladóterű egységek, ezekben csak a hagyományosabb és legkeresettebb műszaki termékek kapnak helyet – az Euronics webshopja viszont a boltinál jóval szélesebb kínálatot vonultat fel. Az új üzletek előnye, hogy néhány nap alatt, szállítási költség nélkül eljutnak ide a webshopon kiválasztott eszközök is, amiket aztán rugalmas időpontban vehetnek át a vevők.

Szakértő segítség

Az új áruházakban a vásárlók további szolgáltatásokhoz is hozzáférhetnek, például termékbiztosításhoz, esetleges kiterjesztett garanciához vagy akár kedvező futamidejű hitelkonstrukciókhoz. A személyes átvétel esetén is fordulhatnak az értékesítő kollégákhoz, akik segítenek felmérni, hogy milyen kiegészítő termékekre lehet még szükség.

Az új Euronics üzletek a következő három hónapban az alábbi ütemben nyílnak meg a Tesco áruházakban: