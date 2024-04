Mohamed Fatima végre megszólalt a Fekete Vonat-botrányról

Ahogy arról korábban írt az Origo, hatalmas botrányba fulladt a Fekete Vonat újra összeállásának első és egyben utolsó koncertje, mely 2023 januárjában került megrendezésre a Papp László Sportarénában. A húsz év után újra együtt koncertező zenekar a fellépés után szinte azonnal újra fel is oszlott. Állítólag pénzügyi okok állnak a vita hátterében, Beat és L.L. Junior között többször is szóváltás alakult ki az ügy kapcsán, azonban hosszú idő után Mohamed Fatima is megszólalt.

Én nem haragszom senkire és ezt még mindig tartom, hogy valószínű ezért tudtam egészségesen és boldogan kijönni ebből, mert a haragot azt félreraktam.

Mert arra jöttem rá, hogy az emberek, ha haragszanak azzal nem bántják azt, akire haragszanak, csak saját magukat, és én ezt el akartam kerülni" - kezdte az énekesnő.

„Én azt gondolom, hogy minden lecke a javunkra van és mindenből tanulunk. Ez nekem szerintem az életem leckéje volt és hiszem, hogy, amit az élet elvesz tőlünk valahogyan azt másképpen visszaadja. És én most pont ezt érzem, hogy nekem ez a zenén keresztül jön vissza" - mesélte.

A botrány miatt több évtizedes barátság ment tönkre. Fatima azt is elárulta, hogy ő kezdeményezte az együttes feloszlását.

"Én voltam az aki visszamondta a koncerteket a Fekete Vonat nagykoncertje után.

Én nem akartam már, hogy utána legyen Fekete Vonat, azt gondolom, hogy feltettük az i-re a pontot.

Az a koncert überelt mindent számomra és én tényleg úgy éltem meg, hogy az éltem koncertje volt. És szokták mondani, hogy a csúcson kell abbahagyni" - magyarázta.

Az énekesnő nem követte L.L. Junior és Beat példáját, nem szállt senkivel vitába, ehelyett hallgatott, és a dalszövegírásra koncentrált.

„Elkezdtem írni a saját dalaimat, a saját szövegeimet, szóval nekem ez segített.

És az, hogy csöndben maradtam, tehát nem álltam bele ebbe az oda-vissza dobálózásba, mert konkrétan ez nem tartozott volna a közönségre.

Rájuk az tartozik, hogy mi visszajöttünk és újra énekeltük azokat a dalokat, amiket anno. Teljesen mindegy, hogy kinek az útja merre ment, merre vitte az élet.

Én még annyit fűznék hozzá, hogy a kiabálós zenekartársamat, Beat-et én mindenképpen szeretném majd a jövőben segíteni valamilyen szinten.

Ha mást nem egy jó kis zenét összehozni vele, és feleleveníteni a Fekete Vonat életérzést ketten, ezek nagy tervek nálam" - nyilatkozta a Tények Pluszban.