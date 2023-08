A közeljövőben megkezdheti működését az e-nyugta rendszere. A kifejezés egy adatbázist takar, amely minden magyar fogyasztónak személyre szabottan és hosszabb ideig gyűjti a különféle vásárlásairól kiállított nyugtáit, számláit, blokkjait, jótállási és garanciajegyeit - számol be arról a Világgazdaság.

Az új szisztéma az online pénztárgéprendszer továbbfejlesztett verziója: ezen a ponton jöhetnek változások, kiszélesedhet a kasszát használók köre. A lap úgy tudja, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatja a terveket.

Már nem kell sokat várni rá

Az e-nyugta egy új állami szolgáltatás, amely akár már a közeljövőben elérhetővé válhat. Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke a lapnak korábban elmondta: lényegében arról van szó, hogy a fogyasztók valamennyi bolti vásárlásáról készült nyugtája, bizonylata egyetlen digitális, személyre szabott gyűjtőhelyre kerül. Az így létrejövő és hosszabb időt átfogó adatbázist aztán a vásárló, és csak ő, bármikor bárhol megnézheti, és kereshet is benne. A rendszer életbe lépése után nem kell majd cetliket, blokkokat gyűjteni, és azokat elrakni, a nyugták mellett pedig a jótállási és a garanciajegyek online változatai is szerepelhetnek az adatbázisban, ráadásul hiteles formában.

Nyugta egyenesen a telefonra

A jogalkotás már hozzá is fogott a szabályok kialakításához, tavaly ősszel és idén tavasszal is születtek az e-nyugta kialakításához szükséges passzusok. A NAV a lap értesülése szerint március óta folyamatosan egyeztet a fejlesztőkkel, az érintett piaci szereplőkkel. Mindebből pedig arra lehet következtetni, hogy a rendszer hamarosan megkezdheti működését. A folyamat a gyakorlatban úgy nézne ki, hogy az új e-pénztárgépekből a nyugta adatai már nemcsak a NAV-hoz, hanem a vevőhöz – egy a telefonjára letöltött alkalmazás segítségével – is azonnal eljutnak.

Ahogy az Origo korábban arról beszámolt, bár a bevezetésnek nincs nyilvánosságra hozott konkrét ütemezése vagy céldátuma, de várhatóan 2024-ben már működésbe léphet a rendszer. A megszokott papíralapú nyomta az e-nyugta bevezetése után is elkérhető marad a pénztárnál.

