Hiába kereste az Origo, a Booking.com mögött álló vállalat nem válaszolt a kialakult helyzettel kapcsolatos érdeklődésre. Így csak feltételezhető, hogy az eddigieknél is nagyobb nehézséget okoz a Bookingnál elvégezni az általuk hivatkozott informatikai munkákat, amivel a vállalat a szállásadók felé való késedelmes - vagy egyelőre meg nem történt - díjfizetést indokolja. Ugyanakkor érthető, ha sok szállásadó, köztük magyarországi partnerek is egyre idegesebbek.

Szeptember 1-je lett augusztusból

Az ügyet bemutató Spabook most arról ír, hogy a Booking továbbra sem fizet számos partnerének, illetve ha a partner jelzi feléjük, hogy a foglalást közvetlenül a vendégével kívánja intézni, a Booking kihagyása nélkül - hogy biztosan hozzájusson a pénzéhez -, a vállalat akkor is többértelmű válaszokkal kommunikál. Mindeközben a cég ügyfélszolgálati munkatársai sem tudnak lényegében semmit. Az Origónak több szállásadó jelezte, hogy hiába sikerült telefonon egyeztetni a problémáról a vállalat hús-vér munkatársával, pontosabb, bővebb, vagy megnyugtatóbb információkat tőlük sem kaptak.

A portál azt írja, hogy számos üzenetet kapott szálláshelyek tulajdonosaitól, hogy bár egyesek esetében megindultak a kifizetések, de a többség számára a Booking továbbra sem utalt egy fillért sem. A helyzet az, hogy a szállásadói extranet rendszerben a kifizetés ígért dátuma szinte napról napra egyre jobban kitolódik, van olyan szálláshely, akinek július 24-e után július 27-e, azután augusztus 3-a, ezt követően augusztus 10-e, most pedig már szeptember 1-je szerepel.

Könnyen belátható, miért jelent ez a helyzet komoly érvágást a szállásadóknak a nyári szezon közepén. Előfordulhat, hogy sokaknak hitelt kell felvenniük működésük folytatásához, hiszen a Bookingtól hiába várják pénzüket. Ahogy pedig az Origo megírta, a kialakult helyzetnek egyre nagyobb valószínűséggel láthatják kárát a szálláshelyeken a Bookingon keresztül foglaló vendégek is.

Forrnak az indulatok a zárt csoportokban

Eközben a késedelemmel érintett hazai szállásadók is egyre tanácstalanabbak, és érthető módon, indulatosabbak. A közösségi felületeken működő zárt csoportokban próbálnak egymástól segítséget, támogatást, illetőleg információt szerezni a kialakult helyzetről.

Az Origónak egy név nélkül nyilatkozó hazai szállásadó azt mondta, a szállásadók zárt szakmai csoportjában tucatszámra vannak azok, akik jelzik: a cég új fizetési határidőként szeptember 1-jét jelölte meg számukra. A szállásadó elmondta: maga is ezt az értesítést kapta a cégtől.

Mindig 1 héttel eltolják az utalás határidejét, miközben nem kommunikálnak egyértelműen, hogy mi a késedelem oka. Sokkal jobb lenne, ha teszem azt, azt mondanák, hogy csak karácsonykor tudunk utalni, de akkor azt valóban meg is teszik, mint most, amikor folyamatosan halasztják a határidőt, és nem kommunikálnak egyértelműen - fogalmazott az Origónak a szállásadó.

Nagy bajt jelezhet a vállalat csöndje

A szállásadók jelentős részét - ahogy arról már írtunk többször - nem önmagában a késedelmes fizetés zavarja, hanem az, hogy a cég egyáltalán nem kommunikál világosan a helyzetről. Az Origónak elmondták: az érintett szállásadók sokkal nyugodtabbak lennének, ha a vállalat egyértelműen és folyamatában közzétenné, hol tartanak a probléma megoldásával.

Nem csoda, hogy a hazai szállásadók körében is lábra kaptak híresztelések és pletykák a háttérben húzódó informatikai problémák valódi természetéről. Mert miközben az Origónak nyilatkozók a vállalat csődjétől tartanak a legkevésbé, a szállásadók körében vannak, akik úgy vélik, teljes informatikai összeomlás állhat a háttérben. Elképzelhető ugyanis, hogy a cégnél nem sikerült megoldani a vállalatirányítási rendszer cseréjét, és ezért kell várni a világ megannyi pontján a szállásadóknak a nekik járó összegekre.

Van ennél rosszabb forgatókönyv is: a hazai szállásadóknál már az az értesülés is felbukkant, hogy a céget komoly informatikai támadás érte, esetleg zsarolóvírus blokkolja rendszerüket vagy annak egy részét, esetleg a vendégek adatait is "túszul ejtették" a támadók. Ennek jeleit többen abban látják, hogy néha megmagyarázhatatlan tartalmú e-maileket kapnak a vállalat nevében, amiket sem ütemezésében, sem tartalmában nem tudnak hova tenni. Ezért is szeretnék azt, hogy a vállalat terítse ki lapjait, és mondja el, pontosan milyen problémával küzdenek, és milyen lépések mentén jutnak el végre a megoldásig.

A szállásadók körében terjedő híreszteléseket egyelőre semmilyen hivatalos közlése nem támasztja alá, ugyanakkor a vállalat továbbra sem reagál a megkeresésekre.