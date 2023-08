Megoldódni látszik az évtizedekkel ezelőtt eltűnt milliomos rejtélye, ugyanis nemrégiben olyan felvételek kerültek elő, amelyeken az látható, ahogy egy, a Michael Rockefellerre nagyon hasonlító meztelen fehér férfi vadászik egy kannibál törzs tagjaival együtt.

A vagyonos férfi Holland Új-Guinea partjainál tűnt el nyomtalanul még 1961-ben, de az eset azóta is találgatások tárgya. A hivatalos magyarázat szerint a tengerbe fulladt, erre azonban nincs bizonyíték. Holland Új-Guinea 1949 - 1962 között létezett, ami Új-Guinea szigetének nyugati felét ölelte fel. A Holland Királyság tengerentúli területe volt. Ez magában foglalta Indonézia mai hat legkeletibb tartományát: Közép-Pápua-t, Felföldi Pápua-t, Pápua-t, Dél-Pápua-t, Délnyugat-Pápua-t és Nyugat-Pápua-t, amelyeket 2003 előtt Irian Jaya néven egyetlen tartományként kezeltek, és amelyek ma az ország Pápua régióját alkotják.

Michael Rockefeller neve azért csenghet olyan ismerősen, mert dédapja az a John D. Rockefeller volt, akit sokan a világ valaha élt leggazdagabb embereként tartanak számon. Apja, Nelson Rockefeller pedig az Egyesült Államok 41. alelnöke volt. 1954-ben ő nyitotta meg a „Primitív Művészet Múzeumát" New Yorkban, fiát pedig elbűvölték az egzotikus műtárgyak, és eltökélte, hogy bővíteni fogja a gyűjteményt, ezért utazgatni kezdett a világban.

Élt Venezuelában és Japánban is, majd a Harvard Egyetem (itt diplomázott) Peabody Múzeumának egy antropológus csoportjával eljutott Holland Új-Guineára a dani nép kultúráját vizsgálni. Találkozott az asmat néppel is, akiktől különleges műtárgyakat szeretett volna hazavinni a múzeum gyűjteményébe. A külvilágtól elzárt asmatok többsége eddig még nem találkozott fehér emberrel, őket természetfeletti lényeknek hitték. „Ez egy vad és valahogy sokkal távolibb ország, mint amilyet eddig valaha láttam" – írta naplójában Rockefeller. Az asmatok ugyanis a nyugati társadalom megannyi normájával szembementek: a harcosok pedig gyakran vágták le ellenségeik fejét, és ettek a húsukból, a férfiak homoszexuális kapcsolatokba is bonyolódtak, sőt volt, hogy egymás vizeletét is megitták.

1961. november 19-ének sorsfordító napján Michael Rockefeller egy holland antropológussal, René Wassinggel szeretett volna eljutni Otsjanepbe, az egyik nagyobb asmat közösséghez. Az út tengeren át vezetett, amelyet kenuval akartak megtenni, ez azonban felborult. Habár a kísérőik közül páran segítségért siettek, közben azonban Rockefellerék hajója már túl messzire sodródott. A milliomos csemete úgy döntött, ő is megpróbál kiúszni. „Szerintem sikerülni fog" – mondta Wassingnak. Soha többé nem látták. A Rockefeller család hajón, repülőn és helikopteren is átfésültette a környéket, de a fiút sehol sem találták. Kilenc nappal később eltűntnek nyilvánították.

A rejtélyből lett médiacirkusz

Michael Rockefeller rejtélyes eltűnése híres felmenőinek köszönhetően médiaszenzáció lett. Sokan úgy gondolták, hogy kannibálok vagy krokodilok, esetleg cápák eledele lett. A nemrégiben felbukkant filmfelvételek, amelyeket Rockefeller eltűnésének helyszíne közelében rögzítettek, most végre megoldhatják a rejtélyt. A felvételeket a nyilvánosság elé táró Ballen nevű podcast készítő elmesélte, hogy állítólag látták Rockefellert az új-guineai dzsungelben, jóval azután, hogy halottnak hitték.

"Egy Milt Macklin nevű riporter hallott erről a titokzatos ausztrál személyről, aki nemrégiben találkozhatott Michael Rockefellerrel az új-guineai dzsungelben, nem messze attól a helytől, ahol állítólag eltűnt."

Macklin nem találta meg az eltűnt férfit, viszont rengeteg filmet készített az asmatokról és az otthonukról.

Közben egy dokumentumfilmes stáb útnak indult Új-Guineába, mert hallották a híreszteléseket, hogy Michael Rockefeller még életben lehet. Ők találták meg az új információkat feltáró felvételeket, amelyeket Macklin készíthetett. A képsorokon pedig döbbenten fedeztek fel egy, a törzs tagjaitól merőben eltérő, fehér férfit, aki egy harci kenut cipelt a szigetlakókókkal. A meztelen, szakállas fehér férfi pedig teljesen olyan, mintha valóban Michael Rockefeller lenne. A felvételen éppen harcra készülő asmatok láthatók, akik feltehetően egy másik törzs tagjaival készültek összecsapni.

A férfi eltűnésére létezik azonban egy hátborzongatóbb magyarázat is:

Lorne és Lawrence Blair, a Ring of Fire: an Indonesian Odyssey című dokumentumfilmjükben azt mesélik, hogy találkoztak egy férfival, aki azt állította, hogy megette a multimilliomost. Ezt több forrás is alátámasztani látszik. Tobias Schneebaum felfedező például hasonló történetet hallott az asmat falusiak egy csoportjától. Carl Hoffman, a National Geographic újságírója további megerősítést talált erre a történetre, és szörnyű beszámolót tett közzé Rockefeller haláláról. Állítólag három asmat törzsi vénember kimerülten talált rá Rockefellerre, aki a part közelében lebegett. Rövid vita után úgy döntöttek, hogy megölik a fehér férfit. A nevető törzsfő bordán döfte őt, majd még élve a falujukba cipelték, ahol lefejezték. A törzs többi tagja ezután szisztematikusan feldarabolta a férfi testét, a szerveit, a húsát és a csontjait különböző halmokba szedve, majd nagyon gyorsan tüzet gyújtottak, megfőzték és megették.