Amerikai kiadhatja világháborús parancsot, egész Európát érinti

Az európai atomfegyvert szorgalmazó Manfred Weber már ez év januárjában egy nukleáris védelmi pajzs kialakítását szorgalmazta Európának. Az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője szerint ez a védelem egyfajta életbiztosítás lenne.

"Az ukrajnai háború és Donald Trump lehetséges győzelme miatt Európa katonailag „meztelen” – mondta a német politikus.

Az amerikaiak átadták az európaiaknak az ukrajnai háború finanszírozását és támogatását. Mindegy, hogy hogyan alakul az amerikai elnökválasztás, ezt a háborút az európaiakra testálták

– mondta el a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója, és hozzátette, ezért akarják Magyarországot is bepréselni a háborúba.

Leopard 2-es tank.

Fotó: Photo by Sean Gallup/Getty Images / Photo by Sean Gallup/Getty Images

A szakértő arra is rámutatott, hogy hamarosan elfogy az ukrán hadköteles korú utánpótlás, és ha a 650 ezer, külföldön lévő ukrán férfit haza is küldik, az is csak egy évre lenne elég csakúgy, mint a nagyjából 350 ezres NATO-haderő.

Kiszelly Zoltán megjegyezte, azért szeretnék Magyarországot is a háborús koalícióba bepréselni, mert ha mi nem, akkor a többiek sem küldenek majd katonákat.

"Ugyanakkor, ha a nyugati katonákat beküldenék Ukrajnába, akkor az oroszok őket is legitim célként tekintenék, ezért is akarják az uniót atomfegyverrel ellátni, hogy elrettentsék Oroszországot" – tette hozzá Kiszelly Zoltán Manfred Weber javaslatára. Emlékeztetett, az európai atomfegyver kérdését a volt német külügyminiszter, Joschka Fischer is felvetette már korábban. Mivel a németeknek nem lehet külön atomfegyvere, ezért most európait akarnak – mondta a szakértő.

A Bundeswehr leépült



Manfred Weber fegyverkezésre szólító retorikája mellett párttársa, Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök is lényegesen több pénzt kér a német haderőnek, a Bundeswehrnek. Ahhoz, hogy a védelmi költségvetés a bruttó hazai termék három százalékára emelkedjen, szerinte új prioritásokra van szükség.

Az olyan dolgok, mint a szociális állampolgári juttatások rossz prioritás, a biztonság és az adócsökkentés a megfelelő

– nyilatkozta.