Tavaly októberben Elon Musk 1 milliárd dolláros kölcsönt vett fel a saját űripari cégétől, a SpaceX-től, derítette ki a The Wall Street Journal. A lap azt viszont már nem tudta kinyomozni, hogy Musknak mire kellett a pénz. Se Musk, se a Tesla, se a SpaceX nem reagált a megkeresésre.

Musk egy hónappal később kamattal együtt visszafizette az összeget, amely eltörpül az üzletember több mint 230 milliárd dolláros nettó vagyona mellett.

Nem ez az első alkalom, hogy Musk a SpaceX-hez fordult pénzügyi segítségért. Az űripari cég évekkel ezelőtt 20 millió dollárt biztosított számára, hogy Musk aládúcolja az akkor pénzügyi nehézségekkel küszködő Teslát. 2015-ben és 2016-ban pedig a SpaceX összesen 330 millió dollárt fektetett be egy másik Musk-cég, a Solar City által kibocsátott kötvényekbe. 2017 után pedig Musk személyesen is egyre nagyobb hiteleket vett fel a SpaceX-től, köztük egy 100 és 300 millió dolláros kölcsönt.

A tavalyi 1 milliárdos hitel azonban több okból is különös. Egyrészt önmagában egy igen jelentős összegről van szó. Másrészt tavaly ősszel a SpaceX épp 1 milliárd dollárra emelte fel Musk hitelfelvételi limitjét, amit az üzletember láthatólag igen gyorsan igénybe is vett. Végül Musk épp akkoriban vette fel a kölcsönt, amikor a Twitter (most már X) felvásárlásán dolgozott, vagyis nem kizárt, hogy ehhez is köze lehetett a pénznek.

Függetlenül attól, hogy mire ment el a kölcsön, az összeg a SpaceX tőkeállományának tekintélyes részét tette ki. A vállalat ugyanis tavaly év végén 4,7 milliárd dollárnyi készpénz- és értékpapír-állománnyal rendelkezett.

Forrás: Robb Report