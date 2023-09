Ez a lenyűgöző neobarokk stílusú kastély egyedülállóvá teszi Rábasebest. A Széchenyi-kastély 1903 és 1904 között épült, és azóta is az egyik legcsodálatosabb épület a környéken. Az ingatlan 22 kényelmes apartmannal rendelkezik, mindegyikben nappali, hálószoba és fürdőszoba található, valamint minikonyha is rendelkezésre áll. Bár az épületek felújításra szorulnak, a helyi védettségnek köszönhetően hosszú távon is megőrizhetők. Ha valaha is álmodott arról, hogy egy ilyen varázslatos helyen élhessen vagy vállalkozását működtethesse, itt a lehetőség, most még kedvezményt is kap!