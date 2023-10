A játékok fontos szerepet töltenek be a gyermekek fejlődésében. Vannak azonban olyan megkérdőjelezhető és ijesztő játékok, melyeknek már az elkészültük is kérdéseket vet fel, de az biztos, hogy nem lett volna szabad a boltokba kerülniük. Az összeállításunkban olyan, horrorfilmbe illő plüssöket, figurákat és babákat mutatunk be, melyek még a felnőtteknek is könnyen rémálmokat okozhatnak.