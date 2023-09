A nem profitorientált, állami tulajdonú Diákhitel Központ Zrt. jelenleg kétféle diákhitelt kínál. A bármelyik hallgató által felvehető, teljesen szabad felhasználású – akár albérletre, tankönyvekre, privát nyelvtanfolyamra stb. fordítható – Diákhitel 1. kamata most 7,99 százalék. A kamat mellett semmilyen más költség nincs, úgyhogy az valójában a teljes hiteldíjat jelenti, így a hitel teljes hiteldíj mutatója (THM) ezzel azonos.

A Diákhitel 1. összes terhe így kb. fele-harmada a pénzpiacon elérhető szabad felhasználású személyi kölcsönökének. Ráadásul igényléséhez jövedelmet, kezest vagy bármiféle (pl. ingatlan) fedezetet sem kell bemutatnia az adott hallgatónak. E kölcsön kamata változó, mértékét naptári félévenként állapítják meg. Az infláció és a jegybanki irányadó kamat mértékének csökkenésével így esély lehet arra, hogy a Diákhitel 1. kamata is előbb-utóbb mérséklődik.

Az önköltséges (magyarán tandíjas) vagy magyar állami részösztöndíjas diákok ugyanakkor élhetnek a Diákhitel 2. lehetőségével is. Ez ugyancsak hitelbírálat nélkül igényelhető, és a hallgatók részére teljesen kamatmentes, a kamatot ugyanis az állam kamattámogatás formájában magára vállalja, vagyis a fizetendő kamat 0 százalék. Ráadásul e kamattámogatást nem is kell igényelni, az automatikusan jár. Ugyanakkor ez a kölcsön kizárólag a tandíjra, az alapvető képzési költségre fordítható (bukás esetén utóvizsga díjára tehát pl. nem). A Diákhitel 2. esetében a hallgató nem is kapja kézhez az összeget, azt a Diákhitel Központ egyből az adott egyetemnek, főiskolának küldi el.

A Diákhitel 1. havonta minimum 15 ezer, maximum 150 ezer forint összegben vehető fel, akár 11 szemeszterre, osztatlan képzés esetén pedig legföljebb 14 félévre. Az ugyanekkora időszakra járó Diákhitel 2. mértéke az érintett felsőoktatási intézmény adott szakjának képzési díjával egyezik meg, azaz itt nem húztak meg felső plafont.

Mindkét hiteltípus igényléséhez érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya és a hallgató bankszámlájának száma szükséges. A diákhitelek csak 45 év alatti magyar állampolgárok igényelhetik, akik hazai vagy az Európa Gazdasági Térség (az Európai Unió, illetve Norvégia, Izland és Lichtenstein) valamelyik országának felsőoktatási intézményében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

A fiatalok számára nagy előny, hogy Ügyfélkapus regisztrációval a diákhitelek online is igényelhetők. Sőt, a Diákhitel Központ Diákhitel Direkt elektronikus felületén a hitellel kapcsolatos további esetleges műveleteket is el lehet digitálisan végezni. Jelezni lehet például az adatváltozásokat, módosíttatni lehet a folyósítások gyakoriságát (ugyanis a szabad felhasználású hitelek esetében havi vagy féléves folyósítás is kérhető), illetve tanulmányi félévenként a hitelösszeg mértékét is, szüneteltetni lehet a hitelfolyósítást stb.) Ha valakinek nem tanulmányai kezdetén, csak később szükséges anyagi segítség, a későbbiekben is igényelheti a diákhitelek valamelyikét. Sőt, a tandíjat fizető hallgatók akár egyszerre kaphatnak Diákhitel 1-et és 2-t is.

További jó hír, hogy a diákhitel családbarát: ha a hallgatónak gyermeke vagy gyermekei születnek tanulmányai alatt vagy azt követően, akkor szüneteltetheti a kölcsön kamatozását, átmenetileg nem kell törlesztést teljesítenie, sőt – édesanyák esetében – az aktuális kölcsöntartozás felét vagy akár egészét is eltörölhetik.

Újdonság, hogy 2023. július 1-jétől a diákhiteleket csak 4 hazai hitelintézet – Erste Bank, Gránit Bank, MBH Bank, OTP Bank – valamelyikénél nyitott Diákhitel Számlára folyósítják. A négy bank közbeszerzési pályázaton nyerte el ezt a lehetőséget annak fejében, hogy még az eddigi, a piacon elérhető diák- és junior bankszámlákhoz képest is kedvezőbb feltételeket kínálnak a hallgatóknak. A megtakarítás akár évi több ezer-tízezer forint lehet a klasszikus diákszámlákhoz képest is.

A Diákhitel Számláknál ugyanis teljesen ingyenes a számlanyitás és -zárás, a havi bankszámlakivonat, az elektronikus szolgáltatások (pl. mobilbank, netbank) használata, sőt a kapcsolódó bankkártyának sincs igénylési vagy éves díja, illetve limitmódosítási költsége. A négy bank nem kér pénzt emellett az eseti vagy rendszeres belföldi netbankos utalásért sem.

E számláknál is van költsége ugyanakkor például az ATM-ekből történő készpénzfelvételnek, illetve az egyes tranzakciókról történő sms-értesítésnek. Utóbbi költséget viszont a mobilbanki alkalmazásokon történő ingyenes push üzenetes értesítésekkel könnyedén ki tudják váltani a diákok.

A Diákhitelek, Diákhitel Számlák részletes feltételeiről a Magyar Nemzeti Bank Pénztárcabarát iskolakezdés fogyasztóvédelmi honlapján, illetve a Diákhitel Központ weblapján érhetők el további részletes információk.

a szerző Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője