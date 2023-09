Nem kétséges, hogy mindenkinek vannak olyan berögzült szokásai, amelyek a kívülállók szemében kissé meghökkentőek lehetnek. Sőt, vannak olyanok is, akik időnként kifejezetten szeretik tesztelni a társadalmilag elfogadhatónak tartott szokások határait. Bár itt most nem a határok feszegetéséről van szó, egy televíziós showműsor egyik szereplője így is óriási botrányt okozott tettével.

A fiatalasszony nemrég egy bizarr rossz szokásával az egyik szupermarketben bukott le. Az Ausztráliában futó televíziós My Kitchen Rules című főzőműsor egyik versenyzője ugyanis az egyik Queensland-i élelmiszerboltban vásárolt, hozzávalókat keresett a műsorban készítendő ételéhez. Amikor azonban a mogyoróhagymák között válogatva leejtett néhányat, ahelyett, hogy azokat betette volna a kosarába, visszatette a polcra.

Szerencsétlenségére az önkéntelen bakiját a biztonsági kamera is rögzítette, és hamarosan a televízióban is bemutatták. Tettével nagy vitát indított el az online közösségi felületeken.

Sokan a rutinná vált cselekedetet meglátva elborzadtak, és többen is kifakadtak az interneten: "Ez egyszerűen undorító. Most már értelmet nyert, hogy miért is annyira fontos megmosni minden terméket, miután hazavittük a boltból."

Mások viszont szégyenkezve bevallották, hogy igen, ez valóban rossz szokás, de nagyon sokan elkövetik, főleg, ha sietnek.

Forrás: Daily Star