Egy New York-i szövetségi bíró elutasította azt a keresetet, amelyben a McDonald's és Wendy's amerikai gyorsétteremláncokat azzal vádolta meg egy vásárló, hogy termékeik képes hirdetéseivel megtévesztik a fogyasztókat. Az érvelés egy visszatérő állításra épült: a vásárló szerint a hirdetések aránytalanul nagyobbnak és ínycsiklandozóbbnak mutatják be a szendvicseket, mint amilyenek azok a valóságban. A gyorséttermekben kínált ételek reklámozása régóta vita tárgya a fogyasztók körében éppúgy, mint a vendéglátás szektorában.

Hector Gonzalez szövetségi bíró döntésével elutasította azt az beadványt, melyben egy Justin Chimienti nevű vásárló a fogyasztók megtévesztésének kimondását kérte a bíróságtól. A felperes keresetében azt állította, hogy a McDonald's és a korábban Magyarországon is jelen lévő Wendy's gyorsétteremláncok képes hirdetéseik olyan mértékben túlozzák el hamburgereik méretét és megjelenését, hogy azzal becsapják a vásárlókat.

A bíró azonban nem így látta. Döntéséhez fűzött indoklásában az áll, hogy bár a vállalatok saját weboldalain is külön erre a célra készített reklámfotók mutatják be a szendvicseket, azokon tételesen ellenőrizhető valamennyi hamburger húsmennyisége (azaz a húspogácsák nagysága), illetve a kalóriatartalmuk. A bíró szerint a felperes nem tudta bizonyítani, hogy a hirdetések félrevezetnék a vásárlókat. Közölte azt is, hogy bár a reklámokon a hamburgerek "fefújtnak" tekinthetők, ez csak annak a gyakorlatnak feleltethető meg, amikor más cégek előnyös megjelenésű modellekkel dolgoznak azért, hogy termékeik is vonzóbbnak tűnjenek vizuálisan.

Az AP hírügynökség kereste mindkét vállalatot a döntés után, de egyelőre sem a Wendy's, sem a McDonald's nem válaszolt kérdéseikre.

A Quartz ennek kapcsán felidézi, hogy nem ez az első alkalom, hogy Amerikában keresetet indítanak népszerű gyorséttermek ellen reklámjaik miatt. További érdekesség, hogy a mostani ügyben a felperest ugyanaz a New York-i ügyvéd képviselte, akinek egy korábbi, hasonló keresetét nemrég utasította el a bíróság. James Kelly csoportos perben nyújtott be keresetet Floridában, akkor a Burger King ellen. Azt állította, hogy a cég hirdetéseiben eltúlozza a Whopper nevű, zászlóshajónak számító szendvicsük hústartalmát. Kelly a Burger King mellett a Taco Bell-t is bíroságra citálta volna, ám egy floridai szövetségi bíró elutasítota keresetét. Az AP most kereste az ügyvédet is az újabb visszautasítás kapcsán, de egyelőre tőle sem érkezett kommentár a bírói döntésre.