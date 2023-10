Kylie Minogue

Ausztrália legértékesebb női előadója, aki az 1980-as évek óta megállás nélkül dolgozik, és idén májusban adta ki 93. kislemezét, lesz a legújabb szenzáció Las Vegas-ban. Az 55 éves énekesnő november elején lép a vadonatúj nightclub, a Voltaire színpadára a More than Just a Residency című show-jával, ami hatalmas ugrás a karrierjében, hiszen fellépésenként 1 millió fontot keres majd. Idén nyáron egyébként már egy másik hatalmas sztárnak is volt egy rövidebb fellépés sorozata a szerencsejátékok városában: Kelly Clarkson július vége és augusztus közepe között tízszer lépett fel táncosaival és zenészeivel.

Celine Dion

A kanadai énekesnőt a Las Vegas-i rezidenciák hercegnőjeként tartják nyilván. Nem véletlenül: eddigi karrierje során kétszer is volt itt fellépés sorozata, és ezekkel összesen 314.5 millió fontot keresett. A Titanic betétdalával híressé vált előadó, aki világszerte több mint 200 millió lemezt adott el, először a 2003 márciusa és 2007 decembere között futó A New Day című műsorával kaszált elképesztő 299 millió fontot. A Caesars Palace-ban összesen 3 millió szerencsés rajongónak adott 717 koncerttel Dion állítólag előadásonként lenyűgöző 417.000 fontot keresett. Az énekesnő 2011 márciusában visszatért Las Vegas-ba, ahol a Celine című show-jával még további 70-szer lépett fel, ami 15,5 millió fontot termelt neki.

Lady Gaga

Lady Gaga Oscar-, és kétszeres Golden Globe- és tizenháromszoros Grammy-díjas olasz származású amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő. Ő 2018 decembere óta rohamléptekkel veszi be Vegast. Az énekesnő 1,2 millió fontot keresett showműsoronként a Park MGM Hotel-ben tartott koncertjeivel, összesen pedig 60 millió fontot.

Britney Spears

A kétszeres Grammy-jelölt énekesnő a Planet Hollywood-ban lépett fel a Piece of Me show-jával, ami 2013 decemberében kezdődött, és 250 előadásból állt. A show hatalmas kereskedelmi sikert aratott, és 2015-ben és 2017-ben is elnyerte a Best of Las Vegas díjat. Spears 312.000 fontot kaszált fellépésenként, ami összesen 78 millió fontot hozott neki a konyhára.

Cher

Minden idők egyik legikonikusabb énekesnőjének háromszor is volt már fellépés sorozata Las Vegas-ban, a Caesars Palace-ban. Az első, a Cher in Concert 1979 és 1982 között, és hetente körülbelül 233.000 fontot hozott a sztárnak. Hét hét alatt 223 koncertet adott, amivel 1,6 millió fontot keresett, és végül ez lett Cher első világkörüli turnéja szólóelőadóként. 2008 májusában tért vissza, és újabb 200 koncertet adott, ez több mint 75 millió font bevételt termelt. Cher további 40 millió fontot keresett harmadik rezidenciájával, a Classic Cherrel, ami 2017 februárja és 2020 februárja között valósult meg az MGM Grand Hotelben. A három rezidencia során tehát összesen mintegy 116 millió fontot keresett az énekesnő.

