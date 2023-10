12 évesen még az iskolai dolgairól készített videónaplót, ma pedig a koncertje révén alig néhány óra alatt megtölti Magyarország legnagyobb rendezvényhelyszínét: ő Azahriah, a magyar zenész, akire már Európa is felfigyelt. A fiatal előadó a Puskás Arénában való dupla fellépésével akár 300 millió forintot is kaszálhat, de vele a siker garantált.

A szakmában mindössze három éve feltűnő, 21 éves fiatalembernek, az Azahriah művésznéven sztárrá vált Baukó Attilának a Puskás Arénába meghirdetett koncertjére egy nap alatt minden jegy elkelt. Sőt, a nagy érdeklődésre való tekintettel egy második eseményt is meghirdettek.

A fiatalember tavaly májusban robbant be a köztudatba, amikor kiderült, a Szolnoki Palacsintafesztiválon megtartott koncertje után a színpad mögötti illemhelyeknél közösült az egyik rajongójával. Az azóta eltelt másfél évben a fiatal dalszerző-énekes megkerülhetetlen szereplője lett a hazai könnyűzenei életnek, a sikerrel pedig anyagi haszon is jár. A Blikk koncertszervező szakemberek segítségével kiszámolta, hogy a Puskás Arénában megtartott dupla koncert bevételei után akár 300 millió forintot is kaszálhat az előadó.

Az Aréna kapacitása koncerthelyszínként 50 ezer fő, ami – átlagosan 20 ezer forintos jegyárral számolva, hiszen 9900-től 69 ezer forintig terjednek a jegyárak – kétmilliárd forintos jegybevételt jelent

– kezdett bele az évtizedek óta koncertszervezéssel és zenei menedzsmenttel foglalkozó szakember, aki felsorolta, mire mennyit kell költeni ahhoz, hogy a koncert létrejöjjön.

A jegybevétel negyven százaléka, ez esetben 800 millió forint elmegy az adókra, a jegyértékesítési jutalékra, szerzői jogdíjra. A maradék 60 százalékból, azaz 1,2 milliárd forintból kell színpadra állítani a produkciót, kifizetni a bérleti díjat, a stábot, a menedzsmentet, a reklámot.

A stadionba épített színpadért is fizetni kell, ami esténként 50 millió forintra tehető. Ebben benne van még az alapbiztonsági szolgálat, a büfészolgáltatás, a hoszteszek, az engedélyek, mentők, tűzoltók, illetve a fű védelme. 200 millió forint biztosan elmegy a fény- és hangtechnikára, valamint a látványra, 50 millió a zenekarra és a közvetlen stábra, az ő ellátásukra, illetve 20-20 százalékot kap a produkciós iroda és a menedzsment. Azahriah esetében még egy 50 milliós marketingköltség is soknak tűnik, de így is marad legalább 300 millió forint, amely tisztán a fiatal énekes bevétele lehet.

Azahriah-t ma már egyetlen fesztivál sem hagyhatja ki a fellépők közül, és ha kell, akkor is kifizetik a gázsiját, ha 30 millió forintot kér, hiszen vele a siker garantált.