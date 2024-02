Ez a világ legveszélyesebb útja

Ez jelenleg a világ legveszélyesebb útja

Fotó: Shutterstock/Yusuf Ipekci

A D915-ös út egyes kanyarjai olyan szűkek, hogy a nagyobb járművek nehezen tudnak egy manőverrel átjutni rajtuk anélkül, hogy ne érkezne egy másik jármű az ellenkező irányból, ugyanis ez egy viszonylag forgalmas út, amelyet naponta több száz helyi lakos használ. Of és Bayburt között két másik alternatív út is van, de a D915-ös út kisebb kerülővel jár, ezért a veszélyei ellenére is előnyben részesítik.

Az út csúcsán rendkívül szeles az idő, de veszélyessége miatt amúgy sem ajánlják használatát turisták számára. Egyetlen rossz manőver tragédiával végződhet itt, ezért a csupán adrenalinlöketre vágyó amatőr vezetőknek messziről el kellene kerülniük.