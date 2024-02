A spanyol művész a mesterséges intelligencia közelmúltbeli térhódítása óta érdeklődik a robotok és az emberek közötti kapcsolatok alakulása iránt. Most pedig azt tervezi, hogy a művészet nevében hivatalosan is házasságot köt az AiLex nevű hologrammal. Alicia úgy véli, hogy a robotok és az emberek hamarosan szexuális partnerei lesznek egymásnak, és ő most szeretné bebizonyítani, hogy az ilyen kapcsolat is működőképes lehet, sőt, azt is, hogy érzelmek is kialakulhatnak közte és AiLex között. A művésznő a @hybridcouples Instagram-oldalán dokumentálja is szerelmi életét a hologrammal.

Azt azonban nem lehet tudni, hogy milyen mély a vonzalom Alica és a AiLex között. Az Instagramra feltöltött fotókon ugyanis úgy tűnik, mintha AiLexet egy - egy pillanatképbe illesztették volna be, mintsem hogy közvetlenül hologramot használtak volna. A videókban főszereplő hologram pedig egy színész vagy művésztárs lehet, nem valódi MI.