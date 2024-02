Itt az Aldi nagy bejelentése: több ezer dolgozót vesznek fel idén

Az Aldi korábban 1,4 milliárd fontos befektetési tervet fogadott el a következő két évre. Ennek elsősorban a növekedés támogatása a célja. Emellett múlt héten bejelentették, hogy 550 millió fontot fordítanak ebben az évben az angol üzlet- és elosztóhálózatuk fejlesztésére.

A brit Aldi más újdonságokat is bejelentett idénre. Ahogy az Origo megírta, lépéseket tesznek a hulladékcsökkentés érdekében, emiatt megszűnik az előrecsomagolt termékek kínálata a zöldség-gyümölcs osztályon.

A német hátterű Aldi mellett a szintén német Lidl is komoly növekedési célokat tűzött ki a brit piacon. A két diszkontlánc tavaly karácsonykor is kiélezett versenyben volt egymással. Ugyanakkor a brit kiskereskedelmi piac legnagyobb szereplője változatlanul a Magyarországon is jelen lévő Tesco.