Majdnem 400 ezer forintos túlszámlázás a Subway-nél

Subway étterem

Fotó: Wikipedia

Bishop elmondta, hogy a Subway-nél azt az információt kapta, hogy nem tudják neki azonnal jóváírni az összeget, ezért az ügyfélszolgálatukhoz kell fordulnia, ahol azonban sokáig senkit sem tudott elérni. Az asszonyt az is ledöbbentette, hogy a Subway-nél az alkalmazottak mennyire nem értenek a bankokhoz kötödő pénzügyi ügyletekhez. A visszatérítés egyébként azért is tartott olyan hosszú ideig, mert Bishop bankjának, a Huntington Bank-nak is ellenőriznie kellett, hogy jogosak-e az asszony követelései. Az ezer dolláros túlszámlázás miatt pedig mínuszba ment át az asszony folyószámlája, ami miatt jelentős hitele keletkezett, és hatalmas hiteldíjjal is sújtották őt.

"Voltak olyan időszakok, amikor nehéz döntéseket kellett hoznom arról, hogy miből tudom kifizetni a számláimat, és volt, amikor elegendő ételt sem tudtaam venni" - mesélte az asszony.