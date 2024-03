Döntsön egy békés élet mellett: költözzön Dejtárra!

Az impozáns étkező-nappali és a terasz családi összejövetelek hangulatos helyszíne lehet, akár vendéglátás, baráti összejövetel helyszíneként is ideális. A teraszok szabadtéri uzsonnára, kávézásra, napozásra, délutáni pihenésre is kitűnő lehetőséget nyújtanak, méretüknél fogva akár téli-nyári jakuzzi is elhelyezhető itt. A terasz kövezete is fűthető, külön rendszeren, ki-be kapcsolható. Egyedi gyártású, hőszigetelt nyílászárók jellemzik.

A házban van egy nagyméretű dolgozószoba, mely hálóként is használható, de különösen praktikus, ha home office rendszerben vagy saját vállalkozásából otthonról is dolgozik valaki. A hálók kényelmes, tágas méretűek, ahol franciaágy mellett gardrób, éjjeliszekrény és egyéb bútor is elhelyezhető.

A házban található bútorok egy része (beépített konyha, fürdőszoba) tartozék, a többi bútorzat megállapodás tárgya lehet. Az ingatlan belső és külső állapota kitűnő, újszerű, minimális kihasználtság jellemezte az elmúlt években. Vállalkozási lehetőség, telephely és műhely is vásárolható hozzá igény esetén.