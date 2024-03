Egyre komolyabb hangsúlyt helyez a mobilos applikációra az egyik kereskedelmi lánc, spórolni lehet vele

A MySPAR mobilalkalmazásban több kiemelt árucikkre vonatkozó kuponajánlatot, valamint a szórólapokban megtalálható 20%-os kupon digitális verzióját is el lehet érni, de segít megtalálni a legközelebbi SPAR áruházat is. A SPAR toGo pultokban melegételekre vonatkozó kedvezmények vannak benne, ezen kívül bevásárlólisták összeállítására is van lehetőség.