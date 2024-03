Meghan Markle új márkát vezet be

Meghan Markle új életmódmárkája már most tömegek érdeklődését váltotta ki

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Az új életmódmárkáról egyelőre csak kevés információ áll rendelkezésre. Az American Riviera Orchard Instagram oldalán már közzétettek egy videót - ez azóta valamiért lekerült a platformról -, amin az volt látható, hogy valaki virágokat rendezget, Sussex hercegnéje pedig kaliforniai kastélyának konyhájában Nancy Wilson 1960-as évekbeli I Wish You Love című jazzes dallamára egy fazékban kavargat valamit. A weboldalon, és a közösségi platformon most csak az életmódmárka lógója látható, és egy felhívás a csatlakozásra.