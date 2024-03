Szakértőket kérdeztek meg, mire költenék a a lottóötös milliárdjait

Mindig csábítók a részvény-befektetések

Ilyen hatalmas vagyon tulajdonosát minden bizonnyal tárt karokkal várják a prémium privátbanki szolgáltatók, de a fenti összeg akár egy nap alatt önállóan is befektethető. Érdemes megnézni, a magyarországi befektetési kínálatból mire elég jelenleg 6,5 milliárd forint.

Mindig csábítók – főleg ekkora összegnél – a részvény-befektetések, amelyek által egy-egy társaságban tulajdonosság válik a lottónyertes. Az OTP Bank-részvények csak egy-két morzsájára elég a 6,5 milliárd forint, a közepes kapitalizációjú cégekben viszont 20 százalékos pakettet is szerezhet a szerencsejáték-nyertes.

Érdemi befolyást lehet szerezni magyar cégekben

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett legértékesebb vállalat az OTP Bank, ám a sokkal kisebb kapitalizációjú cégek között is akadnak befektetésre érdemes társaságok. Egyik-másikban – Alteo, ANY Nyomda, AutoWallis, CIG Pannónia, Duna House, Graphisoft Park, Masterplast, Rába, Waberer’s, Zwack – a lottónyertes érdemi befolyást is szerezhet.

Ám, ha a közelmúltban bevezetett új magyar állampapírok közül választ a nyeremény tulajdonosa, akkor például a FixMáp 7 százalék éves kamatot hoz, aminek első részletéhez április 22-én már hozzá is jut. Rossz hír viszont, hogy befektetéseit nem helyezheti el kizárólag egy sorozatú lakossági állampapírban, az ismert mennyiségi korlátozások miatt.