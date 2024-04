Bojkottálhatják Spanyolországot a britek

Costa del Sol

Fotó: Wikipedia

A friss rendelet előírja, hogy a látogatóknak az utazás minden napjára legalább 97 fontot (mintegy 45.000 forinttal) kell magával vinne. Ez azt jelenti, hogy ha egy négytagú család hét éjszakára érkezik ide, akkor összesen legalább 2.716 fontot kell erre a célra elkülönítenük a bankszámlán - ez megvalósulhat úgy is, hogy fejenként 679 font van a számlájukon. Ez a szabályzat abban az esetben is érvényes, ha all inclusive üdülést foglaltak, és nem terveznek étkezésre, italokra vagy látnivalókra költeni.

A Birmingham Live értesülései szerint emiatt egyre több brit fogadta meg, hogy soha többé nem tér vissza Spanyolországba. "Ha az ország összefogna és bojkottálná Spanyolországot más mediterrán országok javára, három hónapon belül könyörögnének, hogy jöjjünk vissza, hiszen ezt már a spanyol gazdaság is megérezné" - vélte egy brit lakos.