Először nyítják meg II. Erzsébet királynő kedvenc birtokát a turisták előtt

"Nagy örömmel jelentjük be, hogy fennállása óta most először elindítjuk a kastély belső túráit The Balmoral Experience néven" - jelent meg a szenzációs hír Balmoral hivatalos honlapján. "Ismerje meg a helyszínen, közvetlen közelről a palota történetét és örökségét tapasztalt idegenvezetők kalauzolásában a kastély számos gyönyörű szobáján keresztül. Így már Ön is megértheti, hogy miért olyan különleges hely Balmoral - a királyi család közkedvelt és ünnepelt felföldi otthona."

A Balmoral-i kastély

Fotó: Getty Images