Ezek a koncertfilmek hozták a legtöbb pénzt - van amire nem is gondolt volna

Katy Perry 2021-ben megjelent koncertfilmje exkluzív betekintést nyújt a popszupersztár életébe és karrierjébe, miközben a nagysikerű California Dreams koncertjeivel járta a világot. A Dan Cutforth és Jane Lipsitz által rendezett filmben keverednek a koncertfelvételek, a kulisszák mögötti pillanatok és az őszinte interjúk, átfogó portrét nyújtva Perryről. A film anyagi sikere, amely több mint 25,3 millió dolláros bevételt hozott, jól tükrözte Perry vonzerejét a popkultúra ikonjaként.

One Direction: This Is Us (2013)

Az X-Faktor című brit televíziós énekverseny hetedik évadában való 2010-es debütálásuk óta a One Direction nevű fiúbanda folyamatosan szárnyalt egészen 2016-ig, amikor is szünetet tartottak. A Morgan Spurlock által rendezett koncertfilm mindenre kiterjedő betekintést nyújtott a hírnév felé vezető úton Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Louis Tomlinson és Harry Styles életébe. A This Is Us élő koncertfelvételeket tartalmaz a Take Me Home Tour londoni O2 Arénában tartott fellépésről, ahogy a fiúk X-Faktor előtti és utáni magánéletéből is. Ez eddig minden idők legtöbb bevételt generáló együttestől származó koncertfilmje, amit csak a hazai piacon 28,9 millió dolláros bevételt hozott.

Hannah Montana és Miley Cyrus: Best Of Both Worlds Concert (2008)

Ebben a koncertfilmben sikeresen keveredik egymással a Disney-csatorna világa a popzenével, méghozzá egy úttörőnek számító színházi előadásban. A Bruce Hendricks által rendezett 3D-s látványvilág a legnagyobb bevételt hozó kortárs zenei koncertfilm lett 2008-ban, amikor megjelent. A film Hannah Montana és tizenéves énje, Miley Stewart (Miley Cyrus) kettős életét mutatja be. De szerepelt még benne Miley apja, Billy Ray Cyrus és különleges vendégei, a Jonas Brothers is. A koncertfilm sikerét nagyrészt a Hannah Montana tévésorozat hatalmas népszerűségének köszönhette, amely világszerte hatalmas rajongótábort szerzett a gyerekek és fiatal felnőttek körében.

Michael Jackson’s This Is It (2009)

A pop koronázatlan királyának koncertfilmje nagyrészt annak köszönhette sikerét, hogy mindössze pár hónappal az énekes halála után kezdték vetíteni a mozikban, és ekkoriban még sokan a sztár elvesztését gyászolták, valamint hatalmas volt a kérdőjel a halála kapcsán is. A koncertfilm megható és intim betekintést nyújtott Michael Jackson régóta várt fellépésének előkészületeibe, a show-t a londoni O2 Arénában tervezték megtartani. A Kenny Ortega által rendezett dokumentumfilm túlmutatott egy hagyományos koncertfilmen, hiszen megmutatta azt is, hogy az énekes mennyire szereti a szakmáját, és mennyire profi benne. A film interjúkat, táncos meghallgatásokat, próbákat, backstage felvételeket és a soha nem látott élő show-kra tervezett úttörő technikai elemeket tartalmaz. Annak ellenére is hatalmas siker lett, hogy többen is megpróbálták olyan pletykákkal lejáratni, miszerint a filmet azért készítették, hogy hasznot húzzanak Jackson halálából.

Justin Bieber: Never Say Never (2011)

A Jon M. Chu által rendezett film Bieber 2010-es turnéjának koncertfelvételeit, és a kulisszák mögötti intim pillanatokat örökítette meg, bemutatva azt is, hogyan lett a kanadai kisvárosi fiúból globális popikon. A filmben a Boyz II Men, Miley Cyrus, Sean Kingston és Snoop Dogg is közreműködött.

Forrás: The Richest