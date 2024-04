Ezek a legfinomabb alacsony cukortartalmú gyümölcsök

Málna

5 gramm cukor/100 gramm gyümölcsben

Nem csak cukor, de energiatartalma is alacsony, így diétába is jól beilleszthető. Ráadásul 100 grammja 8 gramm rostot is tartalmaz, ezzel a málna az egyik legmagasabb rosttartalmú, ám alacsony cukortartalmú gyümölcs.