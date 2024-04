Átadták a hatalmas fejlesztést, ami korszakváltást hoz a Balatonnál

Rétvári Bence a beruházás kapcsán megjegyezte azt is, hogy a vízszint szabályozása tette lehetővé, hogy a Bahart által vásárolt új hajók már át tudtak itt hajózni. Az államtitkár a folytatásban kitért arra is, hogy Magyarországon több mint 4300 kilométernyi elsődleges árvízvédelmi védvonal van állami kezelésben. Az elmúlt években ebből 500 kilométert kitevő szakasz újult, ezáltal országosan tíz százalékkal csökkentették az árvíz-védelmi kockázatot. A fejlesztésekkel megnőtt a folyóvizek mentén élők, gazdálkodók biztonsága. Az államtitkár hozzátette, ez a zsilip is bizonyítja, hogy a kormány az uniós forrásokat jól és hatékonyan, biztonsági fejlesztésekre fordította.

A beruházás 18, 9 milliárdos költségét a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból és 3,4 milliárd forintnyi magyar forrásból finanszírozták

- emelte ki beszámolójában a Magyar Építők.