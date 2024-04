Ezek a képek valódiak, pedig akár a jövőben is készülhettek volna - megdöbbentő fotók

The Sphere (Las Vegas, USA)

A The Sphere Las Vegasban

Fotó: Anadolu via AFP

Las Vegasban a Populous építésziroda által tervezett, 2023-ban megnyílt, 2,3 milliárd dollárból elkészített szerkezet a valaha épített legnagyobb gömb alakú épület, ami ráadásul a világ legnagyobb, 16K felbontású képernyőjével is büszkélkedhet. A 18.600 férőhelyes kulturális központ képernyőjén a reklámoktól a művészetekig sokféle tartalom látható, de néha egy hátborzongató szemgolyó is megjelenik rajta - írja a Roadster. Ez volt egyébként a kaszinóváros legdrágább fejlesztése.

Riverside Múzeum (Glasgow, Skócia)

A Riverside Múzeum Glasgowban

Fotó: John Guidi / Robert Harding Heritage / robertharding via AFP

A Zaha Hadid Architects által megalkotott, Glasgowban található Riverside Múzeum kivitelezése 2011-ben fejeződött be. Az épület mintegy kilencvenöt millió dolláros beruházás részeként valósult meg, 2013-ban pedig elnyerte az Év európai múzeuma címet is. Ez a hipermodern múzeum egyedülálló műszaki gyűjteményt kínál, de a legmodernebb interaktív kiállítások is megtekinthetők itt. A Kelvin és a Clyde folyók találkozásánál fekszik, és mintegy a folyamok hullámzásaként kígyózik az épület fémtömege. A helyválasztás a város és a folyók elválaszthatatlan kapcsolatát szimbolizálja, a hullámzó épültettömb átmenetet képez a kettő között.

