Keményen fog fellépni a Disney a jelszómegosztások ellen

Szigorúbban lép fel a jelszómegosztás ellen a Disney Plus. Bár a cégnek most is vannak eszközei annak megelőzésére és szűrésére, hogy a regisztrált felhasználók egy része időnként megosztja a streamingszolgáltatáshoz használt jelszavát másokkal, például máshol lakó családtagjaival, hamarosan következményekkel is számolhatnak az érintettek, ha így tesznek – ez derül ki a szórakoztatóipari óriás Disney vezetőjének, Bob Igernek a szavaiból, aki nemrég adott interjút a CNBC-nek.

Iger azt mondta, hogy