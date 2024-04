Vagyonokat keres a tökéletes testű OnlyFans modell azzal, hogy plázákban pucérkodik - fotó

A pimasz sztár mindössze 10 percnyi szexi tartalom készítésével az összes havi számláját ki tudja fizetni! Belle márkakapcsolatainak és az OnlyFans fiókjának köszönhetően lett milliomos.

Belle olyan bevásárlóközpontokban mutatta már meg vaditó idomait, mint a Trafford Centre és a nyugat-londoni Westfield. OnlyFans oldalának egyik előfizetője még azért is örömmel fizetett neki, hogy bejárja Amerika legnagyobb bevásárlóközpontjait, és szexi videókat forgasson. Emellett gavallérja még az első osztályra szóló repülőjegyét is megvette, és egy ötcsillagos szállodában foglalt neki szobát, ahogy a boltok listáját is elküldte, ahol forgatnia kellett.