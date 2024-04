Rengeteget fizetett a Boeing a légitársaságnak a kiszakadt ajtó miatt

– írja a Quartz a dokumentum alapján.

Jó hírt jelent ugyanakkor, hogy az Alaska Airlines közlése szerint ezt az összeget a Boeing kompenzációként már kifizette nekik. Egyúttal jelezték, megállapodásuk értelmében számítanak még kártérítésre a gyártótól, de azt nem közölték, mekkora összegről van szó.

A Boeingtől most a hatóságok, az utazóközönség, és a befektetők is azt várják, hogy az idei évben legyen úrrá a felmerült, súlyos, a akár a közlekedés biztonságát is veszélyeztető minőségügyi problémákon. A kialakult helyzet már több vezető állásába került a cégnél, és hivatalosan nem is jelöltek meg 2024-re működési célszámokat. Azaz nem a minél több repülő átadására, hanem a nyilvánvalóvá vált gondok megoldására koncentrálnak.