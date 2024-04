Rovaroktól hemzsegő kávét kapott egy reptéren, majdnem belehalt

Egy légitársaságnál dolgozó 21 éves lány majdnem meghalt, miután megivott egy kávét, amelyet a mallorcai Palma városához közeli Son Sant Joan repülőtéri italautomatából vett. Abban ugyanis tucatjával úsztak a különféle bogarak, és így maga az ital fertőzött lehetett. A fiatal lánynak - aki mint kiderült anafilaxiás sokkot kapott - az arca duzzadni kezdett, a torka összeszűkült, a bőrén pedig duzzanatos foltok jelentek meg. Azonnal a legközelebbi kórházba vitték. A reptéri egészségügyi szolgálat adrenalint adott neki, majd 36 órát töltött az intenzív osztályon. Több nap után hagyhatta el a kórházat.

A kép csak illusztráció

Fotó: Wikipedia

Az Ultima Hora spanyol lap arról ír, hogy a lány családja a helyi rendőrségen tett panaszt a repülőtér ellen. Állításuk szerint a bogarak jelenléte a kávéscsészében közegészségügy elleni bűncselekményt jelenthet. Felszólították, hogy igenis legyen valaki, aki a reptéri italautomatákat rendszeresen karbantartja.

2019 júliusában az AirTransat Gatwick-i repülőteréről induló járatának utasai szintén bogaras rémálmot élhettek át, amikor a felszállás előtt a repülőgép mennyezetéről csúszómászók kezdtek el potyogni. A kanadai AirTransat repülőgépéről készült megdöbbentő felvételeken kártevőirtók láthatók, amint rovarirtóval permetezik az üléseket. Az incidens miatt a Vancouverbe tartó járat 24 órát késett.

Az ételallergia szintén halálos kimenetelű lehet, éppen ezért soha nem szabad félvállról venni. Ahogy erről az Origo beszámolt, a Bury melletti Ramsbottomban élő fiatal srác habár tudta, hogy allergiás volt a diófélékre és a mandulára, mégis megpróbált megenni egy vajas currys csirkeételt - amit korábban amúgy többször is bármiféle gond nélkül megemésztett a szervezete. Egyik alkalommal azonban csupán egyetlen falatba belehalt.

Sajnos az is előfordulhat, hogy a boltban rosszul címkéznek egy édességet, és ebbe hal bele valaki. Ez történt egy fiatal New York-i táncoslánnyal is, aki egy connecticuti társasági eseményen kóstolt meg egy sütit, aminek a csomagolásán nem szerepelt a mogyoró mint összetevő. A lány anafilaxiás sokkot kapott, és hamarosan meg is halt. Az eset egy ügyvédi iroda szerint a sütemény gyártója és eladója hanyagsága és hibája miatt történt.