Teslával gázolta el terhes anyját egy hároméves gyerek

A terhes anyuka szerencsés módon túlélte a történteket, habár több csontja is eltörött, és a szülése is traumatikus módon zajlott le, gyereke korábban született és veszélyben volt az élete is. Az átélt traumák miatt ügyvédet fogadott és segítségével 2019-ben beperelte a Teslát. Az asszony gondatlansággal, fogyasztói csalással és termékfelelősséggel vádolja a céget.

Egyelőre még az is vita tárgyát képezi, hogy egyáltalán a vállalat okolható-e a szörnyű tragédia miatt. Ezt fogja hamarosan mérlegelni egy kaliforniai esküdtszék a polgári per során, amely kérdéseket vethet fel a jármű biztonsági jellemzőivel kapcsolatban, és Elon Musk elektromos autógyártó cégét komoly kártérítések kifizetésére kényszerítheti.

A szörnyű baleset története még 2018 december 27-ére nyúlik vissza, amikor a kaliforniai Santa Barbarában élő Mallory Harcourt a család Tesla terepjárójával épp hazaért kétéves kisfiával, leparkolt a felhajtón, majd kiszállt, és kivette gyermekét is az autóból. Az asszony ekkor ráeszmélt, hogy a ház kulcsait a férje munkahelyén hagyta, a kisfiának azonban sürgősen pelenkacserére volt szüksége, aminek kényszerűségből a garázsban állt neki. Sietségében véletlenül nyitva hagyta a vezetőülés ajtaját, így a villámgyors kisfia egy szempillantás alatt be tudott mászni a pedálokhoz, és megnyomta a féket, amivel az autó beindult. Ezután a kisfiú állítólag tudtán kívül lehúzta az oszlopváltót (ez a kézi sebességváltóval ellátott személygépkocsik és teherautók kormányoszlopára szerelt váltókar), ezzel pedig sebességbe tette az autót, ami így elindult. Az édesanyát a Tesla a falhoz szorította, így több csontját, köztük a medencéjét is eltörve. A nő ekkor nyolc és fél hónapos terhes volt, és egy héttel később idő előtt egy gyötrelmes szüléssel világra hozta kislányát.