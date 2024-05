Itt a megdöbbentő igazság Britney Spearsről

Legutóbb Britney Spears-szel kapcsolatban arról írt az Origo, hogy mentő ment érte egy Los Angeles-i szállodába, ahol a barátjával történt csúnya veszekedés következtében meg is sérült. Ezen a bizarr estén az énekesnő magából kikelve zaklatta és fenyegette a hotel alkalmazottait és vendégeit. A szinte csak bugyit viselő Spears az ügyeletes orvosok gyűrűjében szállt be a mentőautóba.

Az énekesnőhöz közel álló több forrás is azt nyilatkozza már hónapok óta, hogy Britney a mentális és az anyagi összeomlás szélén áll. Nem tett tehát jót neki, hogy kikerült a gyámsága alól, és teljesen függetlenné vált.

Ezt azzal vélték bizonyítani, hogy a pophercegnő egészen meglepő tempóban költi a vagyonát, miközben gyakorlatilag nem is dolgozik.

Britney Spears és Steven Tyler

Fotó: Getty Images

A Us Weekly birtokába került információk szerint viszont Britney Spears tavaly 40 millió dollárt keresett, így tehát nem is lehetnek anyagi gondjai. De mégis hogyan tehetett szert ilyen hatalmas vagyonra, ha a hírek szerint más sem csinál, csak költi a vagyonát, meztelen fotókat tölt fel magáról az Instagram oldalára, pucéran vonaglik zeneszámokra, és össze-vissza beszél, mindenféle értelem nélkül?

Britney ősszel adta ki "A bennem lévő Nő" című memoárját, amely gyorsan bestseller lett. A jelek szerint legalább 15 millió dollárt keresett a könyv kiadásával.

Az énekesnő hatalmasat kaszálhatott az Elton John-nal közös "Hold me Closer" című duettel, a parfümjeinek az eladásából, valamint a kiterjedt zenei katalógusából származó jogdíjakból is. Sokan azzal védték meg a hírességet, hogy habár tény, hogy imád vásárolni, de állítólag kerüli a designer márkákat, és ragaszkodik a megfizethető ruhatervezőkhöz, szettjeit főleg az interneten szerzi be. Nagyobb összegeket inkább az utazásaira költ.

Sokan azonban azért is aggódnak Spears miatt, mert nemrég kijelentette, hogy soha többé nem tér vissza a show világába, így ha nem lesz bevétele, csak a megmaradt vagyonára támaszkodhat. A popsztár azonban hangoztatta, hogy szeretne egy második memoárt is írni, amiben főleg a legutóbbi férjével, Sam Asghari-val töltött éveiről írna.