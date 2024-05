Erre nagyon vigyázzon, ha felkeresi az Eiffel-tornyot!

Az évek során a torony külseje is többször megváltozott. Vörösbarna és sárga színben is pompázott korábban, összesen 18-szor festették át, míg el nem érte mostani bronz színét. A torony sokáig óriásplakátként is funkcionált, különböző reklámokat helyeztek el rá, és 1991-ben a párizsiak először csodálhatták meg az Illumination Show-t, ami egy olyan látványos fényshow, ami a torony felületén kap helyet. Ekkor a torony összes fénye 5 percig egyszerre világít, azonban létezik egy nagyon fontos szabályozás, amiről nem árt tudniuk az odalátogatóknak: a műsor időtartama alatt tilos lefotózni az Eiffel-tornyot, az ugyanis műalkotásnak számít, és ezért szerzői jogok védik.

Vagyis, ha valakit rajtakapnak, hogy éjszaka a fényshow alatt fotózza vagy videózza az Eiffel-tornyot, az bizony komoly pénzbírságra számíthat.

Persze, turisták milliói ennek ellenére is készítenek éjszakai képeket a nevezetességről, és a jelek szerint meg is ússzák a dolgot, hiszen a jelenlegi információk szerint a francia bíróság elé még sosem került az éjszakai fotózás miatt indított per - írja a Promotions.hu.

Az idei nyári olimpiai játékok az eddigieknél is nagyobb turistaáradot vonzanak majd a francia fővárosba. A játékok szimbóluma, az öt karika is felkerül majd az Eiffel-toronyra a párizsi olimpia idejére. Az ehhez szükséges átalakítási munkálatok április végén már megkezdődtek, miután a láng elindult a görögországi Olümpiából a francia fővárosba.

Az öt karika Párizs leghíresebb építményének a Szajna felőli oldalán díszeleg majd.

Útjára indult a ferde Eiffel-torony

Fotó: PATRICK BERNARD / BESTIMAGE

Az 1889-es világkiállításra készült Eiffel-torony központi szerepet kap majd a játékok alatt: a maratonfutás a 38. kilométernél érinti, közvetlenül mellette kerül sor a strandröplabda-tornára, és a nyitóünnepségen a Szajnán haladó hajókonvoj végállomása lesz.

További érdekesség, hogy februárban útnak indult az Eiffel-torony egy speciális kisebbített mása, amely az olimpiai lángot követi.

Joel Tessier, más néven "Jojo Bulle", guruló alkotásairól ismert mechanikus művész és partnere, Céline, bemutatták legújabb gördülő művüket: a ferde Eiffel-toronynak nevezett autó egy 1929-es Citroen AC4 alapra erősített, teljesen fémből készült ferde torony. Megépítése több mint 6 hónapba telt. Joel és Céline az olimpiai lángot büszkén fogják vinni az ország útjain a 2024-es francia olimpiai játékok népszerűsítése érdekében.