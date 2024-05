Ide utazzon, aki vad éjszakai életre és extravagáns életmódra vágyik

A különleges alakú Sylt sziget, tulajdonképpen három összenőtt szigetből áll. Hossza 38 kilométer, területe 93 négyzetkilométer.

Bár Sylt egy sziget, mégis autóval és vonattal is könnyen megközelíthető. Egy gát köti össze a szárazfölddel, melyen a látogatók autóval közlekedhetnek, de alternatív megoldásként vonattal is el lehet jutni Westerland városába, sőt Syltnek még saját repülőtere is van.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!