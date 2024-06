Mutatjuk, hogyan érdemes utasbiztosítást kötni a nyaralás előtt

Senki sem szeret azon aggódni a nyaralása alatt, hogy mi van, ha valami balul sül el, elveszik a poggyász, vagy ami még rosszabb, kórházba kerül valaki. Éppen ezért a szakértők arra ösztönöznek minden nyaralót, hogy gondoskodjanak megfelelő utasbiztosításról.

Kelly Whittington, az Aviva utazási kárrendezési igazgatója szerint az utasbiztosítás értékes nyugalmat adhat az embereknek. Kifejtette, hogy a lehetséges kárigények vonatkozhatnak külföldön történő orvosi ellátást igénylő balesetre vagy betegségre, ahogy arra is, ha eltűnik egy értékes, szeméyles tárgyunk, de

felhasználható arra is, ha a nyaralást közvetlenül megelőzően olyan rendkívüli esemény következik be a nyaraló életében, amely miatt le kell mondania az egész nyaralását

- ilyen lehet például egy haláleset.

A kép csak illusztráció

Fotó: AFP

A szakértő néhány hasznos információt is elárult az utasbiztosítás lehetséges buktatóiról, amelyeket érdemes elkerülni, amikor a nyaralást fontolgatjuk.

Hatalmas hiba lehet, ha az utolsó pillanatra hagyjuk az utasbiztosítás megkötését

A szakértő szerint nagyon fontos, hogy már a nyaralásunk (repülőjegyek, szállás) lefoglalásakor, és kifizetésekor gondoskodjunk az utasbiztosításunk megkötéséről is. Ezzel akár még sok pénzt is megspórolhatunk magunknak, hiszen a biztosítás annak a költségét is fedezi, ha előre nem látható esemény, például betegség, sérülés, vagy haláleset miatt közvetlenül az utazás előtt mindent le kell mondanunk. Ha valaki azt tervezi, hogy csak a repülőtéren köti meg a biztosítását, akkor a két héttel az utazás előtt történő esetleges vészhelyzet miatt az összes kifizetett pénze elveszik.

A kép csak illusztráció

Fotó: unsplash

Sokan elfelejtik, hogy az utasbiztosítás akár személyre is szabható

Érdemes meggyőződni arról, hogy az utasbiztosítási szerződés minden egyes pontja megfelel a személyes, egyéni igényeinknek. Whittington azt tanácsolja, hogy azok a nyaralók,

akik a kikapcsolódásuk ideje alatt például búvárkodni, vagy egyéb speciális sportot szeretnének űzni, olyan biztosítást kössenek, ami egy esetleges sérülés esetén ezt is lefedi.

Emellett azt is ellenőrizni kell, hogy a biztosítás valóban érvényes legyen a célországban. A biztosítási dokumentumok ellenőrzése csak néhány percet vesz igénybe, de ezzel akár több ezer fontot is megtakaríthatunk magunknak, abban az esetben, ha kárigényt kell benyújtanunk, és a biztosítás nem terjed ki a célországra.