Ajánlatot tehetnek azok, akik beköltöznének a Fehér Házba

A washingtoni Fehér Ház a világ legismertebb épületei közé tartozik, ám mivel a mindenkori amerikai elnök munkahelye és otthona is egyben, ezért nyugodtan kijelenthető: kizárt, hogy bármikor is felbukkanjon az ingatlanpiaci kínálatban. Ugyan látogatása bizonyos feltételek és szigorú bürokratikus rend alapján amerikai és külföldi állampolgároknak is megengedett, könnyen lehet, hogy valakinek ez nem elegendő, és szívesen kipróbálná, milyen az élet a különleges épületben.

Erre viszont semmi esély akkor, ha az illető nem amerikai születésű, valamint, ha nem választják meg az Egyesült Államok elnökének. Mégis, az erre vágyóknak lehet jó megoldás

az a kaliforniai ingatlan, ami a híres washingtoni történelmi épületnek, ha nem is a pontos mása, de egyértelműen azt kívánja felidézni.

Kaliforniában eladó a Fehér Házat idéző kúria

Fotó: Justin Sullivan/Getty Images

A "kaliforniai Fehér Háznak" is hívott kúria Hillsborough-ban nemrég bekerült az ingatlanpiaci kínálatba, miután a jelenlegi tulajdonosa lefújta a nemrég meghirdetett árverést, mellyel az épületet a legtöbbet ajánlónak remélte eladni.

Az ingatlan birtokosa jelenleg egy vállalat, hátteréről nem sokat tudni, a nevében eljáró ügynökség viszont közölte: az aukció visszavonása után szokványos ingatlan adásvételi ügylet keretében lehet szert tenni a Fehér Ház replikájára – számol be arról a Fox Business.

Az épület belső alapterülete összesen több mint 2200 m2, és egy tekintélyes, 12 ezer m2-es birtokon található. 11 hálószobával és 9 fürdőszobával rendelkezik, kivitele luxusszínvonalú. Az enteriőrök tudatosan idézik meg a Fehér Ház belső kialakítását, dizájnját.

Ebben nagy szerepe volt az amerikai építésszakma egyik legnagyobb alakjának, Julia Morgan-nek, akit az ingatlan akkori tulajdonosa, George R. Hearst bízott meg azzal 1930-ban, hogy a frissen megszerzett kúriát alakítsa át úgy, hogy a Fehér Házra hasonlítson. Hearst komoly vagyon felett rendelkezett bányaipari és médiaérdekeltségeiből. A Hearst-család jelenlegi vagyonát a Forbes 22 milliárd dollárra becsüli, de egy ideje már nem a család birtokolja a "kaliforniai Fehér Házat".