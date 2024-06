A magyarok kedvenc webáruháza mindent megtesz a hamisítványok ellen

Hiába az ez ellen tett intézkedések, még mindig sorra bukkannak fel a hamisítványok, a koppintások a kínai webáruház oldalán. A Shein fokozza erőfeszítéseit, amire szüksége is lesz az uniós szabályozás közelgő szigorítása miatt.

Nem lesz egyszerű dolga a Sheinnek, ha meg akar felelni az Európai Unió augusztus végén életbe lépő új digitális szolgáltatásokról szóló törvényének, amely többi között a szellemi tulajdonjogok fokozott védelmét írja elő, és szigorú bírság kiszabásával fenyegeti a jogszabályt megszegő vállalatokat.

Köztük az épp a részvényeinek londoni tőzsdei bevezetésén (IPO) dolgozó, kínai hátterű online divatáru-kereskedőt, amely állítása szerint

minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy se hamisítványok, se koppintások ne kerülhessenek fel a neten hatalmas választékban kínált árui közé.

A felelősség ugyanis akkor is az övé, ha a piacterén áruló harmadik fél regisztrál valamilyen gyanús terméket. És ez nem kis számban elő is szokott fordulni, még most is, pedig a cég már 2020 óta a mesterséges intelligenciát is beveti a lehetséges jogsértések kiszűrésére. A cég szóvivője a napokban azzal büszkélkedett, hogy 2021 és 2023 között „két számjegyű százalékkal” csökkent a hozzájuk benyújtott, jogsértések miatti panaszok és kompenzációs igények száma.

A Világgazdaság szerint a új uniós digitális szabályok értelmében a Shein köteles lesz megakadályozni a szellemi tulajdonjogokat sértő terméklisták közlését, az ilyen termékek nem kerülhetnek fel a netre, ahogy az EU-országokból regisztrált 108 millió vásárlóját is kötelessége lesz megóvni a hamisítványoktól.

A Sheinnek szigorú uniós szabályoknak kell megfelelnie a hamis termékek kiszűrésére

Fotó: Yau Ming Low / Shutterstock

Nem lesz egyszerű, csak az Egyesült Államokban kilencvennél is több pert indítottak ellene a jogtulajdonosok, azok, akiknek tudomására jutott, hogy szellemi termékeiket saját gyarapodására használta a Shein. És ez vélhetően csak a jéghegy csúcsa.

A Shein

az 5 dolláros ingek,

a 15 dolláros cipők

és a 20 dolláros ruhák

világbajnokaként nagy figyelmet fordít a tervezési folyamat minden elemére. A cégóriás számára saját munkatársi gárdája, külsős művészek és harmadik fél beszállítói készítenek árumintákat, s a világ minden tájáról érkeznek hozzájuk hamarosan késztermékké váló anyagok, tervek.